Более 25 км трамвайных рельсов обновили в Москве в 2023 году

На пути было уложено более 20 тысяч новых шпал. Кроме того, чтобы обустроить бесстыковой путь, специалисты сварили почти 1,5 тысячи стыков. Это позволяет сделать движение транспорта тише — на отремонтированных участках уровень шума становится ниже до 20 процентов. Для удобства пассажиров почти все необходимые ремонтные работы проводят по ночам и выходным, когда людей в транспорте меньше, а в будни сохраняются привычные для горожан маршруты.