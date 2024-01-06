Более 25 км трамвайных рельсов обновили в Москве в 2023 году

Более 25 километров трамвайных рельсов обновили в Москве в 2023 году
Более 25 километров трамвайных рельсов обновили на 12 улицах столицы за 2023 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На пути было уложено более 20 тысяч новых шпал. Кроме того, чтобы обустроить бесстыковой путь, специалисты сварили почти 1,5 тысячи стыков. Это позволяет сделать движение транспорта тише — на отремонтированных участках уровень шума становится ниже до 20 процентов. Для удобства пассажиров почти все необходимые ремонтные работы проводят по ночам и выходным, когда людей в транспорте меньше, а в будни сохраняются привычные для горожан маршруты.
— Мы модернизируем и развиваем инфраструктуру столичного трамвая, чтобы все больше людей выбирали его для своих ежедневных поездок. За год обновили пути на 12 улицах по всему городу: заменили более 25 километров рельсов, уложили свыше 20 тысяч новых шпал и сварили почти 1,5 тысячи стыков, — приводит слова Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.
На сегодняшний день трамвайная сеть столицы достигает более 400 километров одиночного пути. Многие маршруты пролегают вблизи парков, прудов, пересекают реки, проходят сквозь леса.
7 апреля столичному трамваю исполнилось 124 года. Это старейший городской транспорт и самый любимый у москвичей. Ко дню рождения «Вечерняя Москва» рассказала о его истории, а также о настоящем и будущем.