Сергунина рассказала о возможностях ВДНХ для занятий спортом зимой

В зимний период на территории ВДНХ проходят всевозможные спортивные мероприятия и тренировки. Для их проведения были созданы специальные площадки, где можно взять лыжи. Также на ВДНХ залили катки и проработали тематические прогулочные маршруты. Об этом в пятницу, 5 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Главная выставка страны — одна из самых популярных площадок Москвы. Жители и гости столицы приезжают сюда в том числе и для занятий спортом. На ВДНХ есть все необходимое для беговых, игровых и силовых тренировок, для любителей коньков и лыж, — отметила заммэра.

Каток разместился на площади Промышленности возле макета ракеты-носителя «Восток». Также работает прогулочный лыжный маршрут, где существует две трассы — детская и взрослая.

Бегуны могут присоединиться к субботним тренировкам, а для самостоятельных тренировок подойдут воркаут-площадки.

Бесплатная лыжно-биатлонная трасса вновь открылась для всех жителей и гостей столицы на территории «Лужников». Теперь любители зимнего спорта могут не только покататься на лыжах, но и поучаствовать в мастер-классах.

В каникулы помочь избавиться от лишних килограммов, набранных благодаря праздничным угощениям, помогут зимние забавы.