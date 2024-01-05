В 2023 году в столице обновили более 25 километров трамвайных рельсов
Почти все необходимые ремонтные работы проводятся по ночам и по выходным, когда людей в транспорте меньше.
В 2023 году в столице заменили более 25 километров рельсов и уложили свыше 20 тысяч новых шпал. Специалисты модернизировали и обновляли пути на шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Рогожском Валу и других улицах города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мы модернизируем и развиваем инфраструктуру столичного трамвая, чтобы все больше людей выбирали его для своих ежедневных поездок. За год обновили пути на 12 улицах по всему городу: заменили более 25 километров рельсов, уложили свыше 20 тысяч новых шпал и сварили почти 1,5 тысячи стыков. По задаче, поставленной Сергеем Собяниным, мы продолжаем делать один из любимых видов транспорта москвичей еще комфортнее, современнее и востребованнее», — рассказал Максим Ликсутов.
Если раньше для ремонта необходимо было надолго закрывать участок, то теперь почти все работы специалисты проводят по ночам и выходным, когда людей в транспорте меньше. В будни максимально сохраняются все привычные маршруты. Ежедневно в будни на московских трамваях совершается в среднем около 600 тысяч поездок.
Для обустройства бесстыкового пути за год было сварено почти 1,5 тысячи стыков. По таким путям вагоны идут тише — уровень шума на отремонтированных участках уменьшается до 20 процентов. Трамвай становится комфортнее не только для пассажиров, но и для жителей домов, расположенных возле линий.
С начала года специалисты уложили 17 новых стрелочных переводов: на Таллинской, Авиационной, Краснобогатырской улицах, а также на проспекте Мира и в районе Братцево. Умной системой управления оборудовали 30 стрелок в разных районах города — на проспекте Мира, в Богородском, Метрогородке, Черемушках и других. На таких переводах устанавливают специальные светофоры, которые показывают водителю положение стрелки и блокируют ее переключение во время проезда вагона.
В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Такое технологическое решение позволит им ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее. Это важный шаг в модернизации инфраструктуры стал возможен с переходом сети столичного трамвая под управление Московского метрополитена.
Чтобы поездки оставались безопасными зимой, все стрелочные переводы обогреваются. Кроме того, 70 процентов путей сегодня отделены от потока автомобильного транспорта. Это помогло снизить количество задержек из-за ДТП на путях до 40 процентов.