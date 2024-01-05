В 2023 году в столице обновили более 25 километров трамвайных рельсов

Почти все необходимые ремонтные работы проводятся по ночам и по выходным, когда людей в транспорте меньше.

© Ю. Иванко. Mos.ru

В 2023 году в столице заменили более 25 километров рельсов и уложили свыше 20 тысяч новых шпал. Специалисты модернизировали и обновляли пути на шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Рогожском Валу и других улицах города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Мы модернизируем и развиваем инфраструктуру столичного трамвая, чтобы все больше людей выбирали его для своих ежедневных поездок. За год обновили пути на 12 улицах по всему городу: заменили более 25 километров рельсов, уложили свыше 20 тысяч новых шпал и сварили почти 1,5 тысячи стыков. По задаче, поставленной Сергеем Собяниным, мы продолжаем делать один из любимых видов транспорта москвичей еще комфортнее, современнее и востребованнее», — рассказал Максим Ликсутов.

Если раньше для ремонта необходимо было надолго закрывать участок, то теперь почти все работы специалисты проводят по ночам и выходным, когда людей в транспорте меньше. В будни максимально сохраняются все привычные маршруты. Ежедневно в будни на московских трамваях совершается в среднем около 600 тысяч поездок.

Для обустройства бесстыкового пути за год было сварено почти 1,5 тысячи стыков. По таким путям вагоны идут тише — уровень шума на отремонтированных участках уменьшается до 20 процентов. Трамвай становится комфортнее не только для пассажиров, но и для жителей домов, расположенных возле линий.

С начала года специалисты уложили 17 новых стрелочных переводов: на Таллинской, Авиационной, Краснобогатырской улицах, а также на проспекте Мира и в районе Братцево. Умной системой управления оборудовали 30 стрелок в разных районах города — на проспекте Мира, в Богородском, Метрогородке, Черемушках и других. На таких переводах устанавливают специальные светофоры, которые показывают водителю положение стрелки и блокируют ее переключение во время проезда вагона.

В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Такое технологическое решение позволит им ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее. Это важный шаг в модернизации инфраструктуры стал возможен с переходом сети столичного трамвая под управление Московского метрополитена.