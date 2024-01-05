Бочкарев: Более 10 тысяч строителей задействованы в Москве в праздники

В период новогодних праздников свыше 10 тысяч специалистов продолжают реализовывать строительные работы на крупных и знаковых объектах инфраструктуры Москвы. Об этом в пятницу, 5 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Несмотря на продолжающиеся новогодние праздники, строители уже вернулись на рабочие места — это площадки будущих крупных инфраструктурных объектов Москвы: станций метро, дорог, знаковых гражданских объектов, — рассказал заммэра.

По его словам, работы ведутся на Троицкой линии столичного метрополитена, где специалисты уже перешли к архитектурно-отделочному этапу строительства пассажирской и технической зон. Также здесь монтируют инженерные системы, а на других станциях возводят основные конструкции.

Также активно развивается Большая кольцевая линия метро. Здесь оборудуют подземную пересадку на станции «Электрозаводской», второй вестибюль «Рижской» и другие инфраструктурные объекты. Готовится к строительству и станция «Суворовская» Кольцевой линии метро. В работах в столичном метрополитене задействованы порядка девяти тысяч человек.

Более 1100 человек принимают участие в строительстве комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Ведется строительство дорожных участков в районе МКАД и Южной рокады, передает официальный сайт мэра Москвы