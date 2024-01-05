В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте
Контролеры московского транспорта за 2023 год выявили более 630 тысяч безбилетников, это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Всего же прошло более десяти миллионов проверок.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу столичного дептранса Максима Ликсутова.
По его словам, контролеры городского транспорта в среднем за месяц проверяют более 900 тысяч пассажиров, благодаря чему те начинают более ответственно оплачивать проезд.
Это, в свою очередь, позволяет развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы.