$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте

Контролеры московского транспорта за 2023 год выявили более 630 тысяч безбилетников, это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Всего же прошло более десяти миллионов проверок.

В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу столичного дептранса Максима Ликсутова.

По его словам, контролеры городского транспорта в среднем за месяц проверяют более 900 тысяч пассажиров, благодаря чему те начинают более ответственно оплачивать проезд.

Это, в свою очередь, позволяет развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы.

Новости Москвы
Максим Ликсутов