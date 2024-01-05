В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте

Контролеры московского транспорта за 2023 год выявили более 630 тысяч безбилетников, это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Всего же прошло более десяти миллионов проверок.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу столичного дептранса Максима Ликсутова.

По его словам, контролеры городского транспорта в среднем за месяц проверяют более 900 тысяч пассажиров, благодаря чему те начинают более ответственно оплачивать проезд.