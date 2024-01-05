Две школы реконструируют в ТиНАО до конца года
В 2024 году планируется завершить реконструкцию двух школ в «новой» Москве – в поселениях Краснопахорское и Новофедоровское. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«В поселении Краснопахорское, в пос. Красная Пахра, ведется реконструкция существующего здания школы №2075 со строительством пристройки на 300 мест. В рамках второго этапа планируется выполнить реконструкцию с увеличением мощности на 75 мест. А в поселении Новофедоровское строители проводят реконструкцию школы №2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест в дер. Яковлевское», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Он отметил, что работы ведутся за счет городского бюджета. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что при вводе в эксплуатацию новые здания обеспечиваются оборудованием и мебелью.
«С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в садиках и школах. Наша задача – построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест», – подчеркнул Владимир Жидкин.
По его словам, с начала 2023 года в «новой» Москве за счет средств инвесторов и городского бюджета ввели 26 образовательных организаций.
«Всего к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов», – заключил Владимир Жидкин.