Собянин рассказал, как проходит новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы»

Масштабы нового сезона фестиваля «Усадьбы Москвы. Зима» оказались крупнее, чем у первого фестиваля впечатлений «Усадьбы Москвы». В мероприятии вновь принимают участие 15 усадеб, в которых с 22 декабря по 8 января проходят более 400 мероприятий. Об этом в субботу, 6 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Участниками фестиваля стали загородные поместья, вошедшие в черту Москвы, и расположенные в историческом центре города особняки. В них проходят различные мероприятия — познавательные экскурсии, квесты для детей, музыкальные выступления, потешные гуляния, костюмированные балы-маскарады и многое другое. Например, в усадьбе Ржевского на Пречистенке прошли литературные чтения «Святочных рассказов» Николая Лескова, а в усадьбе Разумовского — мастер-класс «Новогодний подарок графа Шереметева», лекции «Интеллектуального салона А.П. Шерер» и камерный концерт Imperialis Orchestra.

В ходе фестиваля посетители могут услышать и увидеть выступления артистов, которые объединяют лазерные шоу и современную электронную музыку с традициями дворянских балов. Завершающее шоу такого характера пройдет 8 января в Екатерининском парке.

— Уверен, что фестиваль «Усадьбы Москвы» станет еще одной хорошей традицией нашего города, — отметил Сергей Собянин в личном блоге.