Почти 500 тыс. животных получили помощь в госветклиниках Москвы в 2023 году

Столичные ветеринары оказали помощь почти 500 тысячам животным в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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"В 2023 году ветеринары вакцинировали 460 тысяч питомцев: 267 тысяч собак, 190 тысяч кошек и 1 616 животных других видов. Бесплатная вакцинация от бешенства в Москве проводилась в государственных ветклиниках, на дому и более чем в 2 тысяч временных прививочных пунктов", – отмечается в сообщении.

Чаще всего на прием приходили с собаками и кошкам. Также среди других питомцев в первую тройку по числу обращений вошли морские свинки, кролики и крысы. Кроме того, ветврачи лечили шиншилл, хорьков, сурикатов, енотов, лис и бурундуков, а также рептилий.

В число самых востребованных услуг вошли дерматологические и стоматологические. На офтальмологический осмотр приходили 1 626 пациентов, более чем тысяче животных была оказана помощь при проблемах с мочевыделительной системой, 900 – при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 800 – при онкологических болезнях.

В новом круглосуточном стационаре для животных с момента его открытия в апреле 2023 года оказали помощь 423 животным. Основными пациентами стационара были кошки и собаки.