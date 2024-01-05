В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

Теплоснабжение домов, пострадавших от возгорания на подстанции в северо-восточном административном округе (СВАО) Москвы, восстановлено, передает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по ситуации. Отключенные тепловые пункты были подключены к генераторам для обеспечения более надежного энергоснабжения.

Была разработана рабочая схема, позволяющая поддерживать тепло- и электроснабжение районов, где возникли проблемы, с использованием аварийных источников энергии. Автоматическое переключение от резервной сети к работе с резервом было организовано в большинстве домов.

На текущий момент идет настройка и оптимизация систем, а также проводятся инспекции по квартирам, пояснили представители оперативного штаба. Восстановительные работы на поврежденной подстанции уже начались. На время проведения этих работ сохраняется система резервного энергоснабжения для обеспечения потребителей энергоресурсами.