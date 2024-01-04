Москвичам рассказали об ослаблении морозов

«Температура постепенно ослабеет и вернется в более привычные рамки: минус 13-18 в ночные часы и минус 9-14 в дневные часы. Это тоже будет чуть ниже нормы, чем средние многолетние значения, но уже не 25-30 градусов ниже нуля. Но это только после 9 января», — заключил он.