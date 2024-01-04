Москвичи оставили костюм Деда Мороза и воздушные шары в метро в новогоднюю ночь

Москвичи забыли костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары в столичном метрополитене в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в праздничные дни склады забытых вещей работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Оставленные вещи можно забрать на станции "Черкизовская" Сокольнической линии, "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии и на "Деловом центре".

"В прошлом году одному из самых востребованных сервисов московского метро исполнилось 70 лет. За год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов, а в ночь с 31 декабря на 1 января пассажиры оставили в московском транспорте около 270 вещей", – подчеркнул он.

Ранее сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обнаружили и передали на склад забытых вещей плюшевую игрушку "гусь-обнимусь". Ее высота составляет 190 сантиметров.