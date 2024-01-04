Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 4 января, поделилась кадрами с молуккским какаду по кличке Петруха.

Пернатый попал в столичный зоосад в 2007 году в плохом состоянии здоровья. До этого какаду жил у частных лиц. Это отразилось на поведении птицы, которая более близка к существованию с человеком, нежели с себе подобными. По этой причине Петруха живет в вольере один.

— Это Петруха, или Петруля... Петруля любит общаться: громко кричит, имитируя разные звуки, выделывает разные трюки, когда у его вольера собирается много зрителей. Одним словом, артист, — написала генеральный директор в своем Telegram-канале.

31 декабря в пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что в учреждении завершилась масштабная диспансеризация птиц, продлившаяся четыре месяца. Специалисты осмотрели более 30 видов птиц и почти 200 особей, не считая представителей курообразных и воробьинообразных родов.