Вильфанд рассказал о сокращении зимы в Москве на 10 дней

Продолжительность зимы год от года сокращается. В Москве, например, продолжительность холодного времени сократилась на 10 дней. Но это не означает, что нужно ждать ранней весны. Скорее всего, она будет такой же изменчивой, как и нынешняя зима. И все потому, что на фоне явного потепления климата происходит разбалансировка погодных систем.

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Тем не менее в Гидрометцентре готовятся прогнозировать средние климатические процессы на пять лет вперед, рассказал в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Роман Менделевич, в этом году зима нестандартная. Резко стартовала с январских морозов, потом откатилась в мартовское тепло, на новогодние каникулы преподнесла ледяной сюрприз. Чем можете объяснить такие метания погоды?

Роман Вильфанд: Мы проводили исследования перед тем, как выпустить прогноз на холодный период года. И выходило, что средняя температура будет около нормы и чуть выше нормы. И что месяцы холодного полугодия будут очень неоднородными. Пока все подтверждается. Если вспомните, то в октябре и ноябре уже теперь прошлого, 2023 года, было именно так: половина месяца были холодными, половина - теплыми. И в декабре аналогично. Первая половина декабря 2023 года соответствовала январским значениям температур. Но не в Москве, а в Сыктывкаре. А вторая половина месяца оказалась супертеплой - практически мартовской. В результате месячная температура в центре оказалась в пределах нормы.

Почему такие колебания? Тому несколько причин. Главное - влияние такого явления, как Эль-Ниньо.

Но оно же возникает в Тихом океане, у берегов Южной Америки. Как-то от нас далековато…

Роман Вильфанд: Когда температура воды на экваторе начинает подрастать, то это тепло распространяется по всему Северному полушарию. Затем изменяется циркуляцию воздушных масс. Все это приводит к таким резким колебаниям температур. Это предсказывалось. Но и в целом в будущем, хотя и будет уменьшаться скорость эмиссии парниковых газов, климат все равно будет теплеть. Специально выпушен релиз Всемирной метеорологической организации, в котором отмечается, что при потеплении климата вариабельность (изменчивость) погоды будет увеличиваться. Что мы с вами сейчас и наблюдаем.

Но если потепление вод в Тихом океане оказывает влияние на климат в Северном полушарии, в том числе и в России, то по логике зима, наоборот, должна быть супермягкой. Разве не так?

Рома Вильфанд: Это упрощенный взгляд. Нужно все время иметь в виду, что на фоне потепления климата происходит разбалансировка погодных систем. Это означает, что погода будет все более и более изменчивой. Она и так "дама легкомысленная". Это климат - "серьезный джентльмен". Потепление климата добавляет еще больше изменчивости. Много раз приводил слова академика Обухова: "В период потепления климата погода нервничает". И это действительно так. Сейчас это уже отчетливо видно. Все чаще и чаще в холодный период будут наблюдаться оттепели и очень сильные морозы. А летом - волны тепла, буквально сумасшедшей жары и холодной дождливой осенней погоды, когда дожди будут заливать определенные территории, поднимая уровень рек до опасных значений. И нарушая жизнедеятельность. При этом в среднем температура будет расти.

Это означает, что и весна будет с сюрпризами - непредсказуемой, может затяжной?

Роман Вильфанд: Не возьмусь прогнозировать, наступит ли весна раньше или позже обычного. Не благодарное занятие. В целом отмечу, что с каждым десятилетием продолжительность зимы уменьшается. Иными словами, зима наступает позже, а заканчивается раньше. Это действительно так.

А в Москве насколько сократилась продолжительность холодного периода?

Роман Вильфанд: Сократилась примерно на 10 дней. За последние 30 лет. Это очень значительный показатель.

Но несмотря на всю изменчивость и непредсказуемость погоды, вы планируете перейти на прогнозирование средней температуры на 5 лет вперед.

Роман Вильфанд: Это крайне серьезный научный вопрос. До сих пор существовал разрыв в прогнозах. Существовали прогнозы климатические, которые описывали динамику климата на десятилетия. И прогнозы погоды - короткопериодные. Это прогнозы на месяц, сезон - теплый или холодный, другими словами - на полугодие. А вот между ними разрыв. Непонятно было, как температурные макромасштабные характеристики меняются из года в год. И вот в Институте вычислительной математики создана сильнейшая модель климата. Начались эксперименты, к которым подключились сотрудники Гидрометцентра России. Цель доказать, можно ли убрать "серую", непознанную зону - описывать изменение климата год от года. Научный эффект уже виден.

А как это будет применяться на практике?