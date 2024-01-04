В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

Теплоснабжение, нарушенное из-за возгорания на подстанции в северо-западном административном округе (СВАО), восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Решена одна из первостепенных задач – по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что собрана рабочая схема, позволяющая поддерживать тепло- и электроснабжение за счет аварийных источников электроснабжения. На поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы.

Сообщается также, что на период проведения работ на подстанции организованная система резервного энергоснабжения будет сохранена, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами. В работах задействованы все городские службы.

Ранее в результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий.