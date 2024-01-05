Пассажиры метро и МЦК стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах

Обновленные турникеты при оплате банковской картой срабатывают более чем в два раза быстрее, а по биометрии — в три раза.

© Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Рост составил почти 65 процентов. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москвичи все чаще выбирают удобные платежные сервисы и не тратят время в кассах или автоматах по продаже билетов. В 2023 году с помощью банковской карты через турникеты метро и МЦК совершено около 280 миллионов проходов, что почти на 65 процентов больше, чем в 2022-м. Это серьезный рост популярности такого способа оплаты. По поручению Мэра Москвы мы продолжим расширять и модернизировать инфраструктуру для развития цифровых технологий в городском транспорте», — добавил Максим Ликсутов.

В начале года в метро и на МЦК обновили почти четыре тысячи турникетов, поэтому сегодня банковской картой можно расплачиваться не только на расположенных по краям турникетной линии устройствах, как это было раньше, но и на остальных.

При оплате банковской картой обновленные турникеты срабатывают более чем в два раза быстрее, а по биометрии — в три раза. Большие LED-экраны, яркая цветовая обводка и крупный шрифт удобны для слабовидящих, а считыватель QR-кодов скоро позволить проводить оплату с помощью системы быстрых платежей.