Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 8 см

«Прошедший минувшей ночью и утром снег заметно увеличил высоту снежного покрова. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за этот период в столице выпало всего около 3 мм осадков, однако на фоне низких температуры снег оказался очень пушистым и содержал мало влаги, что привело к росту высоты снежного покрова сразу на 8 см. К 9:00 она достигла отметки в 21 см, что всего на пару сантиметров ниже климатической нормы для 6 января», – написал он.

Синоптик добавил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова сегодня утром составила от 19 см на Балчуге до 33 см в Тушино, там снега прибавилось 7 и 9 см соответственно. На территории Подмосковья высота сугробов составляет от 13 см в Серпухове до 32 см в Волоколамске, при этом в Серпухове высота снежного покрова не изменилась, а в Волоколамске прирост составил 8 см. В ближайшие два дня снежных осадков в регионе не ожидается, и снег, под своей массой будет оседать и уплотняться. Начиная со вторника снег вновь пойдет, а в среду и четверг его заметно прибавится. По нашим прогнозам, к концу первой рабочей недели наступившего года высота снежного покрова в столице составит 25–30 см, что примерно соответствует средним многолетним показателям.