Аудитория портала «Мосволонтер» выросла на 65 процентов за два года

С его помощью волонтеры подали 52 тысячи заявок на участие в различных акциях и мероприятиях в 2023 году.

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За два года число пользователей сайта «Мосволонтер» выросло более чем на 65 процентов — до 210 тысяч человек. Среди них есть начинающие и опытные волонтеры, а также сотрудники благотворительных фондов и коммерческих организаций.

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«Только за 2023 год на онлайн-площадке зарегистрировались 45 тысяч человек. Основу волонтерского сообщества столицы составляет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. С помощью цифровых сервисов сайта они проходят обучение, регистрируются на городские события и планируют свое время», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Посетителей портала, решивших стать волонтерами, сначала знакомят с функционалом городских помощников. Это сопровождение и регистрация участников мероприятий, взаимодействие со СМИ, техническая поддержка и многое другое. Все нормы и правила поведения есть в общем регламенте.

Затем новичкам предлагают выбрать интересующее направление (патриотическое, культурное, спортивное, экологическое и другие) и узнать, какие профильные организации привлекают к своим проектам волонтеров. Например, можно выезжать в приюты для бездомных животных, проводить мастер-классы для подопечных фондов или помогать спасателям.

За минувший год пользователи сайта подали 52 тысячи заявок на участие в различных акциях и мероприятиях. Актуальные предложения собраны в разделе «События». Его обновили, добавив удобные фильтры по тематике, периоду времени и возрасту волонтеров.

Во вкладке «Обучение» можно найти программы по развитию компетенций как для новичков, так и для опытных участников движения и организаторов. Одни направлены на подготовку лидеров команд, другие — на раскрытие тренерского потенциала. Кроме того, на портале доступны открытые онлайн-курсы, посвященные основам деятельности городских помощников и другим темам, а в разделе «Библиотека» хранится 17 современных методических пособий, посвященных эффективной работе с волонтерами.