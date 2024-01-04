Два культурно-досуговых центра построят в столице в 2024 году

Здания возводят на улицах Грина и Полярной.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новые культурно-досуговые центры построят в 2024 году в районах Северное Бутово и Южное Медведково. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Центры станут передовыми площадками для творческого развития москвичей. В двух столичных районах появятся новые точки притяжения с концертными и зрительными залами, выставочными пространствами и студиями. В Северном Бутове центр построят с нуля, а в Южном Медведкове он разместится на месте бывшего кинотеатра “Полярный”», — отметил заммэра.

Один из культурно-досуговых центров возводят на улице Грина (владение 1, корпус 3). По словам Андрея Бочкарева, в нем оборудуют три зоны: административную, клубную и зрелищную. В последней разместят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. Здесь будут проводить спектакли, концерты и кинопоказы. Для этого в зале будет предусмотрена система постановочного освещения.

В клубной зоне откроются хореографический и музыкальный классы, студии раннего развития детей, декоративно-прикладного творчества, живописи и графики. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технических помещений. Вокруг здания сделают качественное общественное пространство.

Второй культурно-досуговый центр строят на Полярной улице (владение 9).

«В районе Южное Медведково появится новый культурно-досуговый центр “Полярный” площадью около 8,9 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором», — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В новом центре планируют проводить мероприятия разных форматов. Он станет уникальным объектом, в котором сосредоточится культурный и спортивный досуг жителей не только Южного Медведкова, но и соседних районов.

В центре появятся универсальные залы, студия звукозаписи, зрительный зал на 300 мест, театрально-хореографическая студия, репетиционный и камерный залы, гримерные, помещения для теннисной секции, пресс-центра и буккроссинга.