Сергунина: Рождественские мероприятия пройдут на площадках по всей Москве

С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.

«Программу подготовили на ВДНХ, площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» и в парках. Самых маленьких ждут спектакли и мастер-классы, а молодежь и людей постарше – концерты, экскурсии и ярмарки. Желающие могут присоединиться к акции «Москва помогает». Приглашаем всех встретить Рождество в столице», – приводятся в сообщении слова вице-мэра Натальи Сергуниной.

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Отмечается, что рождественская программа запланирована на 36 площадках главного зимнего фестиваля столицы. В этом году он посвящен разным эпохам в истории Москвы – от Средневековья до наших дней. Так, всех желающих ждут мастер-классы. 6 и 8 января в 15:00 в пространстве на ул. Сухонская научат делать глиняные новогодние игрушки, а в 13:00 и 18:00 – деревянный домик. 7 января в 12:00 на Манежной площади покажут, как создать фигурные свечи из натуральной вощины, а в 17:00 открытки с печатными вставками. В тот же день в Олимпийской деревне в 12:00 распишут матрешек, а в 17:00 отчеканят старинные монеты. 6 и 7 января на катке на площади Революции представят ледовые шоу «Щелкунчик» (в 16:00), «Золотой ключик» (в 17:30) и «Золушка» (в 19:30). В эти же дни на площадке в Теплом Стане можно будет увидеть «Царевну-лягушку» (в 15:30 и 17:00), а в Марьино исполнят «Белоснежку» (в 15:30 и 20:00).

Также в Парке Горького и на 25 площадках фестиваля в округах организуют детские спектакли. К примеру, 6 января в 15:00 на ул. Городецкая ребятам покажут постановку «Рождество в облаках», 7 января на Коптевском бульваре – «Госпожу Метелицу». С 10:00 откроются ярмарки, где представлены подарки ручной работы. На прилавках пространства «Москва купеческая» предложат необычные предметы декора и сладости, в шале «Москва дворянская» – винтажную посуду и предметы домашнего декора, а на площадках «Москва боярская» – украшения из натурального камня и расписную керамику.

Как и в 2022 году, все желающие могут принести новогодние подарки для жителей новых территорий и участников СВО в пункты акции «Москва помогает». Они есть практически во всех округах столицы на площадках «Путешествия в Рождество» – всего 29 локаций. Посетители фестиваля передают детские игрушки, книги, сладости, теплые вещи и средства личной гигиены. Вещи должны быть новыми и упакованными. Многие дополняют подарки открытками или письмами с поздравлениями. Их можно подписать прямо на площадках. С 5 по 8 января москвичи и гости столицы смогут посетить рождественские мероприятия в парках культуры и отдыха. В программе – концерты в залах и на открытых площадках, экскурсии и лекции, мастер-классы. Вход на большинство мероприятий свободный. В саду «Эрмитаж» 6 января в 12:00 начнутся рождественские чтения, затем пройдет мастер-класс по декорированию. 7 января в 13:00 здесь покажут семейный спектакль. А в центре творчества и досуга Бабушкинского парка 7 января в 13:00 начнется занятие по созданию елочной игрушки из ткани.

Кроме того, 6 января с 12:00 до 18:00 музей-заповедник «Коломенское» организует музыкальную программу, посвященную традициям наших предков. 7 января для гостей подготовили интерактивное мероприятие «Чудо Рождества» – оно запланировано с 12:00 до 17:00. Гостей ждут близ деревянного дворца Алексея Михайловича, вход свободный. 7 января с 12:00 до 17:00 на территории усадьбы «Измайлово» пройдут рождественские гуляния. А на главной сцене парка «Фили» с 13:00 до 15:00 состоится концерт. Желающих научат основам звонарного искусства, изготовлению свечей и росписи витражей. 8 января с 14:00 до 16:00 в Саду имени Баумана состоится «Бал в валенках». Гости будут танцевать в традиционных русских костюмах: душегреях, платках, кафтанах и зипунах.