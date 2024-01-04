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Пассажиры совершили 360 млн поездок на МЦД в 2023 году

В 2023 году пассажиры совершили 360 млн поездок на Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пассажиры совершили 360 млн поездок на МЦД в 2023 году
© РИА Новости

«В этом году на транспортной схеме столицы произошли масштабные изменения. Одни из важнейших событий – запуск третьего (МЦД-3) и четвертого (МЦД-4) диаметров. Благодаря им улучшилась транспортная доступность более 40 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Сеть наземного метро выросла вдвое. Развитие Московских центральных диаметров (МЦД) находится на особом контроле у Сергея Собянина», – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Всего за 2023 год пассажиры МЦД совершили 360 миллионов поездок. По сравнению с периодом до запуска прирост пассажиропотока на МЦД-1 составил 21%, на МЦД-2 – 49%, на МЦД-3 – 48%, на МЦД-4 – 39%.

Отмечается, что в 2024 году развитие диаметров продолжится. Вместе с ОАО «Российские железные дороги» будет построен новый московский городской вокзал Митьково на МЦД-3, реконструирован московский городской вокзал Щербинка на МЦД-2. Также на ряде станций завершится строительство вестибюлей и улучшится интеграция МЦД с другими видами транспорта.

Кроме того, город вместе с перевозчиками продолжит обновлять подвижной состав. К концу 2024 года планируется заменить оставшиеся устаревшие поезда на маршрутах дальнего пригорода МЦД-3. В новом году на диаметры выйдет современный поезд «Иволга 4.0». Его главное отличие – третья дверь в промежуточных вагонах, благодаря которой посадка и высадка пассажиров будут проходить быстрее. В поезде будет новый интерьер. В остальном же он сохранит привычные для пассажиров сервисы: зарядки, в том числе беспроводные, многоуровневые поручни, удобные сиденья и велокрепления.

Новости Москвы
Максим Ликсутов
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РЖД
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