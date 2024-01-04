Пассажиры совершили 360 млн поездок на МЦД в 2023 году

В 2023 году пассажиры совершили 360 млн поездок на Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году на транспортной схеме столицы произошли масштабные изменения. Одни из важнейших событий – запуск третьего (МЦД-3) и четвертого (МЦД-4) диаметров. Благодаря им улучшилась транспортная доступность более 40 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Сеть наземного метро выросла вдвое. Развитие Московских центральных диаметров (МЦД) находится на особом контроле у Сергея Собянина», – цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Всего за 2023 год пассажиры МЦД совершили 360 миллионов поездок. По сравнению с периодом до запуска прирост пассажиропотока на МЦД-1 составил 21%, на МЦД-2 – 49%, на МЦД-3 – 48%, на МЦД-4 – 39%.

Отмечается, что в 2024 году развитие диаметров продолжится. Вместе с ОАО «Российские железные дороги» будет построен новый московский городской вокзал Митьково на МЦД-3, реконструирован московский городской вокзал Щербинка на МЦД-2. Также на ряде станций завершится строительство вестибюлей и улучшится интеграция МЦД с другими видами транспорта.