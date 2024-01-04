Более 60 выставок прошло в Музее Победы в 2023 году
Музей Победы представил 65 выставочных проектов в минувшем году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«В 2023 году Музей Победы создал 65 выставочных проектов, включая художественные выставки, тематические экспозиции, приуроченные к памятным датам. Они экспонировались в главном здании музея на Поклонной горе, в филиалах музея в Ржеве, Красногорске и Жукове», – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что главным проектом музея в 2023 году стал цикл из шести выставок, посвященных юбилеям крупных сражений Великой Отечественной войны.
«В экспозициях было представлено в общей сложности около 200 раритетов из фондовых коллекций – личные вещи героев сражений, вооружение и оружие, форма и обмундирование, документы и листовки, предметы, найденные на местах боев», – отметили в пресс-службе.