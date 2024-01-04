Более 60 выставок прошло в Музее Победы в 2023 году

«В 2023 году Музей Победы создал 65 выставочных проектов, включая художественные выставки, тематические экспозиции, приуроченные к памятным датам. Они экспонировались в главном здании музея на Поклонной горе, в филиалах музея в Ржеве, Красногорске и Жукове», – сказал собеседник агентства.