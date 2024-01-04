Рождественская почта работает на Манежной площади

Здесь можно написать письмо Деду Морозу.

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На Манежной площади для самых маленьких гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» работает специальная новогодняя почта. До 8 января в сказочном шале по будням с 11:00 до 21:00 и по выходным с 11:00 до 22:00 можно отправить письмо или открытку Деду Морозу, а также друзьям и близким по всей стране.

В этом году традиционную Рождественскую почту украсили историческими фотографиями Московского почтамта XIX века и ретро новогодними телеграммами прошлых веков. Находится шале на фестивальной площадке между объектами современной и ремесленной Москвы.

Гостей встречают сказочные персонажи, знающие главные секреты волшебного домика на Манежной. Также они помогут оформить праздничные открытки или сделать их своими руками. Как рассказывают организаторы, почти все дети знаю о чем они будут писать письмо Деду Морозу, а вот варианты оформления открыток меняются по несколько раз.

Недалеко от рождественской почты работает шале «Москва помогает». Здесь можно записать и передать новогоднее поздравление детям и жителям новых территорий.