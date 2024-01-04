Мэр Москвы: 2023 год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры

За 2023 год в городе завершили строительство Большой кольцевой линии, а также продлили Люблинско-Дмитровскую и Солнцевскую линии метро.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

2023 год стал одним из самых результативных для московского метростроения. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

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«Мы замкнули Большую кольцевую линию — 31 станция, 70 километров пути и 47 пересадок на действующие и перспективные линии метро и диаметры», — написал Мэр Москвы.

Это историческое событие для столичного транспорта, сравнимое с самим запуском метро в 1935 году, замыканием Кольцевой линии в 1954-м и открытием движения по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2016-м.

Каждый рабочий день самым протяженным в мире метрокольцом пользуются более 1,3 миллиона пассажиров. В 2025 году их число должно вырасти вдвое. При этом на Большой кольцевой линии (БКЛ) создан запас провозной способности на десятилетия вперед.

Новые станции разгрузили участки других линий метро до 23 процентов и обеспечили хордовые связи между соседними районами. Это повысило удобство использования городского транспорта и значительно снизило нагрузку на него и на улично-дорожную сеть в целом.

Еще одну линию метро продлили за Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха» улучшил транспортное обслуживание более 500 тысяч жителей пяти районов Москвы и подмосковного Долгопрудного. Метро также пришло в динамично развивающийся район Северный.

Возле новых станций «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» расположены крупные предприятия и научно-исследовательские институты, в частности один из ведущих вузов страны — Московский физико-технический институт. Его с «Физтехом» связал новый автобусный маршрут.

Москвичи, живущие рядом с новыми станциями, теперь впервые могут добраться до центра города без пересадок менее чем за полчаса. А экономия времени в пути на ряде маршрутов составляет до 40 минут в день.

Продлили и Солнцевскую линию метро. В составе нового участка открыли станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Благодаря этому дорога до центра города стала почти в два раза быстрее не только для авиапассажиров, но и для жителей района Внуково, поселений Внуковского, Марушкинского и Филимонковского.

«Впервые от аэропорта всего за 25 минут можно добраться до пересадки на БКЛ, а это ключ к быстрым и комфортным поездкам по всему городу», — отметил Сергей Собянин.

В 2024 году реализация масштабной программы развития Московского метрополитена продолжится. В течение года планируется завершить строительство первой очереди Троицкой линии, вблизи которой проживают более 1,5 миллиона человек.

В первый участок протяженностью 26 километров войдет 11 станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».

Со станций «ЗИЛ» и «Крымская» пассажиры смогут пересесть на одноименные станции Московского центрального кольца, с «Новаторской» — на Большую кольцевую линию, а с «Академической» — на Калужско-Рижскую линию. На станции «Коммунарка» организуют пересадку на Сокольническую линию, а со станции «ЗИЛ» — на будущую Бирюлевскую линию.

Сейчас строители завершают проходку тоннелей первого участка и активно возводят станционные комплексы, у каждого из которых будет собственный архитектурный облик.

В 2024 году также планируют открыть новую станцию «Потапово», которая станет конечной для Сокольнической линии. Ее расположат в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и сделают первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене.

«Потапово» значительно улучшит транспортное обслуживание более 90 тысяч жителей поселения Сосенского. Пользоваться новой станцией смогут и жители близлежащих Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки. Станция готова почти на 80 процентов, сейчас идет монтаж инженерного оборудования.

Кроме этого, в 2024 году продолжат работы по строительству и проектированию новых радиальных линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

Рублево-Архангельская линия протянется на северо-запад столицы от делового центра «Москва-Сити» до площадки Рублево-Архангельское. В рамках первого этапа планируется построить участок длиной 12,6 километра войдет шесть станций: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая роща», в рамках второго — участок от «Липовой рощи» до «Ильинской».

Сейчас на участке от «Звенигородской» до «Бульвара Генерала Карбышева» строители ведут вынос инженерных коммуникаций, устройство ограждающих конструкций котлована и основных конструкций станций. Уже пройдены перегонные однопутные тоннели от «Народного Ополчения» до «Звенигородской».

Бирюлевская линия длиной более 22 километров включит в себя 10 станций. Она будет обслуживать южные районы столицы, среди которых Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Для будущей ветки метро уже утверждена градостроительная документация, в настоящее время выполняется проектирование и освоение строительных площадок.