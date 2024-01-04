Температура воздуха в ночь с 3 на 4 января в столице опустилась до минус 27,1 градуса. Это наибольшее значение в городе ночью с декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в Москве морозы «вышли на пик». Специалист отметил, что на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха достигла минус 26,4 градусов.

«На Балчуге было минус 24,8 градусов, в Тушино минус 27,1 градусов. К 08.00 мороз в столице окреп до минус 26,9. Это самая холодная ночь этой зимы», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, данное значение на 15 градусов ниже климатической нормы. Такие морозы наблюдаются в городе впервые за 42 года.