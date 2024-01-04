В Москве импортозаместили управляемый коммутатор сигналов

Столичное предприятие «ГЦМО ЭМС», которое работает на территории столичной ОЭЗ, разработало универсальную платформу управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов. Оборудование востребован на производстве радиоаппаратуры, в исследовательских и испытательных лабораториях. Об этом в четверг, 4 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

© Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В ОЭЗ «Технополис Москва» компания работает с 2018 года, где открыла лабораторию площадью почти тысяча квадратных метров для испытаний на соответствие требованиям электромагнитной совместимости.

Видео дня

— Одна из последних разработок компании – универсальная платформа управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов, которая используется при тестировании радиочастотных приборов, испытаниях по параметрам электромагнитной совместимости и других задачах. Устройство не относится к продуктам массового производства, но крайне важно для российского рынка, где доля зарубежных аналогов превышает 90 процентов, — отметил Владислав Овчинский.

Управляемые радиочастотные коммутаторы позволяют автоматизировать процессы измерений, что повышает производительность в условиях серийного производства или испытаний устройств. Универсальная платформа компании отличается компактностью, надежностью и экономической эффективностью, а также удобным ручным и дистанционным управлением.

В Центре также функционирует площадка для испытаний крупногабаритных технических средств и участок для ремонта и оперативной диагностики радиоизмерительной техники, не прошедшей тесты на электромагнитную совместимость.

Оборудование, которое производит предприятие, – это отечественные разработки с опорой на собственный опыт интеграции решений мировых производителей измерительных и испытательных устройств.