Более 20 катков с искусственным льдом работают на юге Москвы

В этом сезоне на юге столицы работают более 200 ледовых площадок с искусственным и естественным льдом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На юге Москвы работают 20 открытых катков с искусственным льдом. Все они оборудованы необходимой инфраструктурой: теплыми крытыми раздевалками, пунктами проката инвентаря.

Самый большой в округе каток с искусственным льдом площадью около 2850 квадратных метров расположен в районе 9 дома на Каширском проезде. Здесь проходят спортивные и досуговые мероприятия, в которых принимают участие все желающие вне зависимости от возраста и умений.

Второй по величине каток площадью 2800 квадратных метров находится в районе Братеево на Бесединском шоссе. Площадка ждет посетителей каждый день с 10:00 до 22:00 На третьем месте – каток в парке "Сосенки". Здесь работает теплая раздевалка, пункт проката коньков и вендинговые аппараты. Каток украшает иллюминация.

Кроме того, в этом сезоне в ЮАО открылось более 180 катков с естественным льдом. Среди них есть и новые, например ледовая площадка в районе Орехово-Борисово, в Братеево и в Даниловском районе.