Стало известно, сколько продлятся в Москве сибирские морозы

Согласно его словам, это опасные условия, где даже небольшой ветер, достигающий пяти метров в секунду, может привести к обморожению.

Прогнозируется, что 4 января будет самым холодным днем, когда ночью столбик термометра опустится до 26-31 градуса мороза, а днем температура упадет до минус 21-22 градусов. Вильфанд указывает на отклонение на десять градусов от типичных значений.

Он также отметил, что даже наиболее теплый день, 6 января, ожидается достаточно холодным — минус 12-14 градусов днем. Существующая атмосферная температура значительно ниже обычных показателей для этого времени года.