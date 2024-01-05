В каких парках угостят горячими безалкогольными напитками

Кроме того, парки культуры и отдыха, которые курирует Мосгорпарк, подготовили интересные и разнообразные мероприятия.

© Ю. Иванко. Mos.ru

Москвичи и гости столицы могут угоститься горячими безалкогольными напитками (чай, кофе и глинтвейн) в парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду.

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Помимо этого, столичные парки подготовили разнообразную программу на время новогодних каникул. Москвичи могут посетить множество мероприятий, покататься на коньках и лыжах, а также принять участие в других зимних забавах.

Так, в морозную погоду с 10:00 до 22:00 горожан будут угощать горячим чаем в пункте зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе около катка парка «Дубки». В саду «Эрмитаж» этот напиток будут раздавать с 11:00 до 17:00 в павильонах проката около катков, а также с 13:00 до 23:00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием.

В Парке Горького горячий чай организован с 11:00 до 17:00 в трех местах: в партерной части — за аркой главного входа и на Пушкинской набережной.

Кроме того, с 11:00 до 17:00 горячий чай можно попить в парке «Северное Тушино» на центральной площади рядом со сценой, парке Дружбы рядом со станцией метро «Речной вокзал» и в центральной части пляжной зоны отдыха «Левобережья».

В парке «Фили» у главного входа и парке 50-летия Октября на площади Семьи организованы чайные станции с самоваром, где гостям предложат с 11:00 до 17:00 чай, а с 10:00 до 18:00 безалкогольный глинтвейн.

В Перовском парке горячий чай будут раздавать в зоне аттракционов с 10:00 до 19:00.

С 10:00 до 20:00 угоститься этим напитком можно на аллее Жемчуговой парка у прудов «Радуга», в кафе на главной площади зоны отдыха «Терлецкая дубрава», здании проката парка «Красная Пресня», а также у Среднего Красногвардейского пруда зоны отдыха «Красногвардейские пруды».

В музее-заповеднике «Коломенское» открыто девять пунктов раздачи горячего чая: в павильоне проката у катка, пяти торговых павильонах на Торговой улице, двух павильонах у экскурсионного бюро и одном у дворца царя Алексея Михайловича.

Горячим чаем с сушками угостят в культурно-досуговом центре и дирекции парка «Ходынское поле» с 11:00 до 22:00.

В кафе возле катка сада имени Баумана, кафе у Фонтанной площади парка имени Юрия Лужкова, кафе «Калдис» Лианозовского парка и здании проката парка «Ангарские пруды» выпить чаю можно с 11:00 до 20:00.

В Измайловском парке организованы четыре точки раздачи горячего чая: в кафе у большого колеса обозрения можно выпить напиток с 09:00 до 19:00, в кафе у малого колеса обозрения — с 10:00 до 20:00, в павильоне на катке «Серебряный лед» — с 10.30 до 22.30, а также в выставочном павильоне на аллее Большого Круга (дом 4) — с 11:00 до 19:00.

Угоститься горячим чаем с 11:00 до 19:00 можно и в музее-заповеднике «Царицыно» — перед стеклянным павильоном у входа в музей.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 его предложат в Бабушкинском парке — у входа со стороны улицы Менжинского, сквере по Олонецкому проезду — возле детской площадки, ландшафтном парке «Митино» — на улице Пенягинской напротив дома 16, а также в парке «У Джамгаровского пруда» — у здания администрации.

В Таганском парке можно отведать чаю рядом с катком, а в детском парке имени Н.Н. Прямикова — в павильоне рядом со сценой с 10:00 до 18:00.

В этнографической деревне «Бибирево» и усадьбе Алтуфьево с 11:00 до 18:00 угощают чаем в киоске «МОСкофе».

Освежающий и согревающий напиток можно попробовать также в усадьбе Воронцово — на Большом Воронцовском пруду в кафе «Бургерная» с 11:00 до 21:00, усадьбе Люблино — на центральной площади около дворца с 12:00 до 21:00, Московской усадьбе Деда Мороза — на фуд-корте с 09:00 до 19:00 и парке «Кузьминки» — в кафе «Галерея» с 11:30 до 17:00. В это же время бесплатный чай предложат в парке «Сокольники» — недалеко от катка «Лед», у комнаты матери и ребенка.