Около 100 ветхих строений восстановили в Москве с октября по декабрь 2023 года

«Результатом такой работы становится обновление городского ландшафта: на территории Москвы ликвидируются неприглядные, часто заброшенные и опасные постройки, и одновременно ремонтируются подлежащие восстановлению строения, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия. Всего с октября по декабрь 2023 года восстановили и вернули в хозяйственный оборот 98 зданий. Также за указанный период демонтировали 135 аварийных строений», – цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.