Около 100 ветхих строений восстановили в Москве с октября по декабрь 2023 года
В Москве ведется системная работа по выявлению и ремонту построек, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Только за четвертый квартал 2023 года в городе восстановили почти 100 ветхих строений. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«Результатом такой работы становится обновление городского ландшафта: на территории Москвы ликвидируются неприглядные, часто заброшенные и опасные постройки, и одновременно ремонтируются подлежащие восстановлению строения, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия. Всего с октября по декабрь 2023 года восстановили и вернули в хозяйственный оборот 98 зданий. Также за указанный период демонтировали 135 аварийных строений», – цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
Отмечается, что примером проведенной работы является восстановление административного здания 1917 года постройки в районе Якиманка по адресу: Крымский тупик, д. 12. Совместно с собственником здания была разработана и согласована дорожная карта по его восстановлению. В соответствии с утвержденным планом собственник провел капитальный ремонт строения и восстановил фасад.
«Еще один пример – ремонт ветхого здания 1917 года в районе Хорошево-Мневники, расположенного по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 65. Совместно с собственником специалисты Госинспекции по недвижимости разработали мероприятия по восстановлению объекта. В настоящее время здание отремонтировано силами владельца», – говорится в сообщении.