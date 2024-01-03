Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за холодов

Городские службы подняли до максимума температуру в системе отопления Москвы в связи с аномальными холодами. Об этом в среду, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, такие морозы продолжатся в столице до 7 января включительно. Температура воздуха в среднем будет ниже суточной нормы на 7-12 градусов.

— Температура воздуха может опускаться ниже минус 25 градусов. В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что изменение параметров температуры отопления может занять некоторое время. Оно проводится автоматически под наблюдением диспетчерских служб. Специалисты либо повышают или понижают температура теплоносителя, либо увеличивают или уменьшают его объем, передает агентство городских новостей «Москва».