Синоптик рассказал, когда Москва пройдет пик аномальных морозов

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномальные морозы начнут медленно уходить из Москвы и области только к концу недели благодаря приближению атлантического циклона. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эфир «России 24».

Тишковец отметил, что сейчас московские температуры сравнимы с показателями середины зимы на Чукотке. В ночь на четверг, 4 января, в столичном регионе ожидается до 25 градусов мороза.

Пик аномальных морозов в столице пока не пройден, подчеркнул синоптик.

Ранее в «Фобосе» сообщили, что днем в среду, 3 января, в Москве будет от минус 19 до минус 21 градуса.