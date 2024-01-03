Музей Победы подготовил бесплатный 3D-тур в период зимних каникул

В период зимних каникул жителей и гостей столицы приглашают посетить бесплатный виртуальный 3D-тур по экспозиции Музея Победы «Битва за Москву. Первая Победа!». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 3 января.

— Приглашаем жителей столицы посетить наш мемориальный комплекс на Поклонной горе. Не выходя из дома в эти морозные дни можно окунуться в события прошлого, — говорится в сообщении.

Панорамную экскурсию создали на основе технологии «360 градусов». Пользователи смогут ознакомиться с жизнью Москвы в период Великой Отечественной войны. Например, экскурсоводы расскажут, что происходило в столичном метро, какие приемы маскировки применялись для скрытия Кремля и многое другое.

Посетить 3D-тур можно бесплатно до 7 января 2024 года. Для этого следует перейти на сайт Музея Победы и активировать код «Moskva».