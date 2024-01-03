Аудитория курсов детских технопарков Москвы выросла почти в полтора раза

В 2023 году мероприятия в детских технопарках столицы посетили более 200 тысяч человек, что на 20 процентов превышает показатель 2022-го. Число слушателей долгосрочных курсов (от 36 часов) выросло почти в полтора раза — до 9,8 тысячи. Юные москвичи старше шести лет знакомились с перспективными техническими и творческими специальностями, постигали азы программирования, дизайна, анимации и создавали свои первые инновационные продукты, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Сегодня в Москве работает 21 детский технопарк и свыше 330 площадок профориентации. Их востребованность из года в год растет. С момента открытия первой такой организации в программах обучения, мастер-классах и других проектах приняли участие 730 тысяч горожан», — отметила Наталья Сергунина.

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Посетителям предлагают более 400 программ подготовки по 47 направлениям. Среди них — естественные науки, информационные технологии, виртуальная и дополненная реальность, промышленный дизайн и архитектура, радиоэлектроника, био- и нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатика и многое другое.

По словам Натальи Сергуниной, в этом году около 1,3 тысячи слушателей детских технопарков приняли участие в городских, всероссийских и международных конкурсах, 168 из них заняли первые места. Высокие результаты позволяют талантливым ребятам получить дополнительные баллы к результатам единых государственных экзаменов.

Юные изобретатели

Во время занятий, помимо теории, дети занимаются проектной и исследовательской деятельностью. Они работают в команде, развивают коммуникативные навыки и критическое мышление, учатся искать нужную информацию, анализировать и обобщать ее, перенимают компетенции друг у друга и демонстрируют свои первые изобретения.

Например, 17-летний Александр Даньшин сконструировал робота для спасательных работ на воде. Основы робототехники, навыки программирования и моделирования юноша получил на курсах в детском технопарке «Альтаир» Российского технологического университета «МИРЭА». Начинающий изобретатель создал концепцию, чертежи, экспериментальную модель и провел испытания.

«Было достаточно сложно найти подходящую информацию. Из-за этого неоднократно приходилось пересматривать функционал, а также строение модели. Но общение с сотрудником МЧС помогло устранить все недочеты», — рассказал Александр Даньшин.

Получился робот, способный передвигаться и по воде, и по суше. Разработку признали лучшей в направлении «Мегаполис как пространство успеха и социальной ответственности» в рамках конференции «Наука для жизни». Автор продолжит работу над проектом.

Еще один слушатель из «Альтаира» Егор Сергеечев создал и запрограммировал устройство, которое самостоятельно или под управлением человека способно сеять семена. Юноша считает, что рутинные процессы в сельском хозяйстве можно и нужно автоматизировать.

«Самым сложным элементом оказалась ходовая часть. Необходимо было сделать что-то, что позволило бы устройству маневрировать, могло быть напечатано на 3D-принтере, сохраняло малые габариты и при этом оставалось надежным. Рулевой механизм был вдохновлен системой реечного рулевого управления автомобилем», — рассказал Егор Сергеечев.

Робот-сеятель занял призовое место в номинации «Многообразие науки» конференции «Наука для жизни». Изобретатель планирует адаптировать прибор под высадку саженцев.

Новые проекты

В мае в детских технопарках столицы начал работу проект «Технознайка», ребята получили возможность бесплатно посещать мастер-классы по разным направлениям (созданию мультфильма, сборке электронных схем, робототехнике, живописи и рисованию и другим) и более осознанно подойти к выбору профессии. За 2023 год провели шесть познавательных акций. Их участниками стали почти восемь тысяч человек.

Еще один новый проект — «100 вопросов взрослому». Это серия онлайн-встреч с выдающимися людьми, готовыми поделиться опытом с подрастающим поколением. Уже состоялось шесть выпусков, которые посмотрели около пяти тысяч зрителей.