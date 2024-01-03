Объявлены итоги голосования за имя крошки-панды из Московского зоопарка
Четырехмесячную панду из Московского зоопарка назвали Катюшей по итогам голосования москвичей на «Активном гражданине». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Из десяти предложенных вариантов на голосовании лидировали три имени: Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Собянин отметил, что последний вариант победил с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов.
Мэр рассказал, что у Катюши уже много зубов и она умеет ходить. Недавний осмотр показал, что она весит 8,67 килограмма, а длина ее тела с хвостиком - 79,5 сантиметра.
«Катюша научилась доверять людям - и даже перестала на них «лаять». То есть больше не стремится напугать и, может быть, даже получает удовольствие от общения», - отметил Собянин.
Сейчас Катюша и ее мама живут в неэкспозиционном вольере, который разделен перегородкой.
Катюша родилась 24 августа 2023 года, ее родители - большие панды Диндин и Жуи. При рождении она весила всего 150 граммов.
В начале декабря Собянин объявил о начале голосования за имя для детеныша панды. Отмечалось, что Катюша - «русское имя, хорошо известное в Китае» (панды Диндин и Жуи переселились в Московский зоопарк из Китая в 2019 году).