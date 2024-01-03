Четырехмесячную панду из Московского зоопарка назвали Катюшей по итогам голосования москвичей на «Активном гражданине». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Из десяти предложенных вариантов на голосовании лидировали три имени: Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Собянин отметил, что последний вариант победил с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов.

Мэр рассказал, что у Катюши уже много зубов и она умеет ходить. Недавний осмотр показал, что она весит 8,67 килограмма, а длина ее тела с хвостиком - 79,5 сантиметра.

«Катюша научилась доверять людям - и даже перестала на них «лаять». То есть больше не стремится напугать и, может быть, даже получает удовольствие от общения», - отметил Собянин.

Сейчас Катюша и ее мама живут в неэкспозиционном вольере, который разделен перегородкой.

Катюша родилась 24 августа 2023 года, ее родители - большие панды Диндин и Жуи. При рождении она весила всего 150 граммов.