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В небе над Москвой обнаружили ледяные иглы

В небе над Москвой в результате накрывших Центральную Россию аномальных морозов было обнаружено редкое природное явление — ледяные иглы. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В небе над Москвой обнаружили ледяные иглы
© Lenta.ru

Он уточнил, что эти атмосферные явления регистрировались на метеостанциях Домодедово, Шереметьево и Черусти.

Синоптик рассказал, что так называют парящие в воздухе микроскопические ледяные кристаллы, которые образуются в очень холодную погоду. Часто они образуют ночью светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо. Опасности для человека ледяные иглы не представляют, порезаться или уколоться ими невозможно.

«Иногда их называют "алмазная" или "серебряная" пыль, "осадки ясного неба"», — отметил Тишковец.

По его словам, чаще всего такие осадки бывают в полярных широтах, где это явление может наблюдаться в течение нескольких дней без перерыва.

Ранее сообщалось, что ночь на 2 января стала самой холодной с 1996 года. По словам главного специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, за последние 28 лет столбик термометра не опускался ниже 20 градусов.

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