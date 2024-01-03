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Движение возобновлено на участке МЦД-4

На участке МЦД-4 возобновлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной. Об этом в среду, 3 января, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Движение возобновлено на участке МЦД-4
© Вечерняя Москва

— Поезда курсируют в обе стороны. МЖД принимает меры для сокращения опозданий, — передает Telegram-канал «ЦППК».

Незадолго до этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что причиной для приостановки движения через станцию Тестовская по направлению к станции Железнодорожная стало повреждение контактного провода.

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