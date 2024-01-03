Движение возобновлено на участке МЦД-4

На участке МЦД-4 возобновлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной. Об этом в среду, 3 января, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Незадолго до этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что причиной для приостановки движения через станцию Тестовская по направлению к станции Железнодорожная стало повреждение контактного провода.