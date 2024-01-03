Жителей столицы пригласили на онлайн-выставки об истории Москвы

Архивные документы, фотографии и семейные реликвии москвичей, которые они передали на хранение городу, москвичи смогут увидеть в виртуальном музее культурно-просветительской акции "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы/Л. Доренский

Сообщается, что в 2023 году в центрах госуслуг "Мои документы" подготовили 12 обновлений выставки совместно с Главархивом Москвы. Снимки части экспонатов и сканы печатных материалов можно посмотреть онлайн без предварительной регистрации.

Последняя виртуальная выставка 2023 года "Сказка – первый наставник" знакомит с фактами, связанными с созданием фольклорных историй и литературных сюжетов для детей. Экспозицию подготовили специалисты центров госуслуг совместно с Главархивом.

Детям и детству посвящены и другие экспозиции проекта. Так, в этом году на сайте Главархива появилась онлайн-выставка "Праздник детства: организация отдыха детей в XIX-XX веках". Она рассказывает о школьных каникулах и популярных видах отдыха маленьких горожан, живших в царской России и в советское время.

Часть онлайн-выставок можно увидеть в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории". На портале разместили онлайн-версию выставки "Бесценный труд. Педагогам и наставникам посвящается". Посетители сайта могут увидеть фотографии, открытки, документы и рукописные сочинения, рассказывающие об учителях, учениках и процессе обучения в образовательных учреждениях XVIII–XXI веков.