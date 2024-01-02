Москвичам пообещали « сибирскую погоду» на Рождество

Очень холодная погода с температурой до минус 30 градусов прогнозируется в столичном регионе в ближайшие дни, в ночь на Рождество будет минус 24 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в Москве будет очень холодная погода, на 12-13 градусов ниже нормы. В ночь на среду, 3 января, и четверг, 4 января в Москве прогнозируется температура минус 27 градусов, в Подмосковье – до минус 30 градусов, передает «Интерфакс».

Максимальная температура в Москве в ближайшие два дня минус 24 градусов, по области до минус 27.

По словам Вильфанда, морозы в столичном регионе немного ослабнут в в пятницу, 5 января. Ожидается, что днем будет до минус 17 градусов.