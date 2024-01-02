Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 2 января, поделилась видеороликом прогулки манула Тимофея по вольеру.

— Тимоша наконец вышел из дома и сидит щурится на солнце, — следует из подписи к публикации в Telegram-канале столичного зоосада.

На кадрах видно, как Тимоша осматривает вольер, после чего решает неспешно пройтись. Прогулка оказалась недолгой: сделав пару шагов, манул спрятался в нору.

В зоосаде также показали попытки Тимофея вскарабкаться на дерево. Это оказалось не так-то просто для манула, который качественно подготовился к зиме в процессе зажировки.

Московский зоопарк 1 декабря опубликовал кадры прогулки манула Тимофея. На видео, которым поделился зоосад в первый день зимы, манул с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, погода смутила Тимошу.