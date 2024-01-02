Горожанам напомнили о полезных функциях карты москвича
В 2023 году почти 1,6 миллиона человек получили карту москвича. Чаще всего карту используют для бесплатного и льготного проезда в городском транспорте и пригородных поездах. Об этом во вторник, 2 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
— Карта москвича — одна из самых функциональных социальных карт в мире. Она предоставляет жителям доступ к целой экосистеме городских услуг. Например, среди самых популярных — использование карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования и единого читательского билета в столичных библиотеках, — говорится в сообщении.
В этом году самое большое количество карт москвича, более миллиона экземпляров, выпустили для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и представителей других льготных категорий. Студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры получили свыше 220 тысяч карт, передает официальный сайт мэра Москвы.
За прошедший 2023 год на официальном сайте акции «Миллион призов» в число самых востребованных поощрений вошли пополнение балансов «Тройки» и парковочного счета, а также входные билеты в Московский зоопарк.
До 14 декабря победители акции #ВыбираемВместе2023 смогли выгодно обменять призовые баллы. В пресс-службе проекта также уточнили, что победителями акции #ВыбираемВместе2023 стали 2,3 миллиона жителей столицы.