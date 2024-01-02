Более 2,1 тыс. инженеров прошли обучение в «Московской технической школе»

«Московская техническая школа» («МТШ») подготовила более 2,1 тыс. сотрудников промпредприятий для работы с инновационными производственными технологиями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2023 году обучение в «Московской технической школе» прошли около 1,6 тыс. инженеров, общее число выпускников уже превышает 2,1 тыс. человек. Они получили передовые компетенции в области 3D-производства, робототехники и сенсорики, искусственного интеллекта и других высокотехнологичных отраслях», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Отмечается, что проект «Московская техническая школа» был создан для повышения квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы. «МТШ» предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Помимо учебных курсов, специалистам предлагаются вебинары, конференции, мастер-классы и другие специальные мероприятия.

«Партнерская сеть проекта сегодня включает уже 111 организаций, совместно с которыми разработано восемь общих направлений и четыре специальных, а также открыто 144 образовательных курса. Этот список динамично растет – в 2023 году количество программ увеличилось более чем в 2,5 раза. Благодаря столь обширному каталогу пользователи могут выбрать модули, отвечающие индивидуальным запросам предприятий», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.