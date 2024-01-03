Участники проекта «Город заданий» выполнили более 700 тысяч задач

За минувший год горожане справились с задачами в проекте «Город заданий» свыше 700 тысяч раз, выполнив в среднем свыше двух тысяч заданий ежедневно. Об этом в среду, 3 января, сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

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В рамках проекта горожане проводили анкетирование, посещали фестивали, выполняли викторины и квесты, занимались буккроссингом и переработкой. За 2023 год самым продуктивным пользователям начислили свыше 198 миллионов баллов.

Всего в «Городе заданий» представлено более двух сотен видов задач. Они были как базовыми — фотосъемка, так и необычными — рисование или работа диспетчером, передает официальный сайт мэра Москвы.

31 декабря в пресс-службе Музея Победы сообщили, что за текущий год свыше шести тысяч ребят из новых регионов России посетили экскурсионные программы в рамках проекта «Навигатор Победы». Школьники побывали в главном здании Музея Победы и в его филиалах.