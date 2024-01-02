Названы самые популярные места Москвы по версии турсервиса Russpass
Самой популярной достопримечательностью столицы в 2023 году среди пользователей цифрового туристического сервиса Russpass признали ВДНХ. Количество соответствующих запросов оказалось самым большим в категориях мест и аудиоэкскурсий. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Наиболее популярной аудиоэкскурсией стала «Архитектурная прогулка по ВДНХ. Центральный вход». Также жители и гости столицы гуляли по старому Арбату, проходили по пушкинским местам, любовались легендарными павильонами главной выставки страны.
— Многие туристы, да и сами москвичи ищут информацию о достопримечательностях и идеи для прогулок на Russpass. В минувшем году они больше всего интересовались ВДНХ, парком «Зарядье», усадьбой Воронцово, Нескучным садом и Парком Горького, — отметила Наталья Сергунина.
Туристический сервис Russpass также разработал аудиоэкскурсию в формате подкаста для любителей путешествий на авто. Маршрут получил название «Новогоднее ралли», он рассчитан на двухдневную поездку сразу по нескольким локациям.
«Russpass-журнал» поделился живописными маршрутами общественного транспорта, проходящими через достопримечательности Москвы.