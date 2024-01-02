Названы самые популярные места Москвы

— Многие туристы, да и сами москвичи ищут информацию о достопримечательностях и идеи для прогулок на Russpass. В минувшем году они больше всего интересовались ВДНХ, парком «Зарядье», усадьбой Воронцово, Нескучным садом и Парком Горького, — отметила Наталья Сергунина.