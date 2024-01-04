Как бесплатно в праздники сходить на экскурсию по Москве

Туристско-информационные центры Москвы до 8 января проводят бесплатные экскурсии, сообщает пресс-служба Мостуризма.

Записаться можно в инфоцентре на Манежной площади, откуда начинаются все прогулки, или в туристско-информационном центре на Тверской площади. Каждая экскурсия занимает от полутора до двух часов.

Гости, например, могут прогуляться с гидом по улицам Китай-города, увидев "деловую" Ильинку, Никольскую и Варварку, известную историческими храмами. Другой маршрут будет интересен детям: участники вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, а затем пройдут по Никольской улице и финишируют у Центрального детского магазина. В третьем маршруте - Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади: Манежная, Театральная и Пушкинская.