Московский зоопарк показал, как малышка-панда принимает ванну

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 2 января, показала кадры водных процедур детеныша панды.

— Новогодние купания, — подписала она публикацию в своем Telegram-канале.

На видеоролике видно, как малышка-панда старательно забирается в ванночку и мочит лапы. Мама детеныша Дин Дин видит старания пандочки, поэтому решает ей помочь, вытащив ее за загривок из ванны. Затем расслабившийся детеныш просто скользит по полу.

24 декабря столичный зоосад показал видео с малышкой-пандой, преодолевающей ступеньку в вольере. На кадрах животное неторопливо передвигается по теплому полу, минуя приготовленный на обед бамбук.

21 декабря Светлана Акулова выложила видеоролик с процессом кормления малышки-панды. На кадрах видно, как маленькая панда прижимается к груди своей мамы.