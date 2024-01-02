Сергей Собянин назвал главные проекты Москвы 2023 года

За прошедший 2023 год в столице реализовали множество масштабных проектов. Об этом во вторник, 2 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Город развивается динамически — за прошедший год реализованы по-настоящему амбициозные проекты. В экстремальных условиях последних лет их воплощение в жизнь казалось невозможным. Но мы справились благодаря трудолюбию и талантам москвичей, их оптимизму и вере в успех, — заявил глава города.

По словам Собянина, прошлый год стал рекордным для транспортной инфраструктуры Москвы. Так, было запущено движение по всей Большой кольцевой линии и два новых Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4. Также за год прошло обновление Южного речного вокзала и запущено два регулярных маршрута речных электросудов.

Значительные обновления, добавил мэр, произошли и в системе здравоохранения. За 2023 год был внедрен новый стандарт экстренной помощи — начался прием пациентов четыре флагманских центра: в ГКБ им. Вересаева, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ №15 им. Филатова и в ГКБ им. Боткина.

Кроме того, в Москве началось создание кинокластера мирового уровня, открылись первые съемочные площадки кинопарка Москино, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.