Более 10 тыс. единиц техники убирали Москву в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января специалисты городских служб обеспечили безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«На дежурстве были 1781 аварийно-восстановительная бригада, порядка 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и семь вертолетов», — отметил мэр Москвы.

В уборке городских территорий было задействовано более 10 тысяч единиц техники. Кроме того, из-за резкого похолодания энергетики подняли температуру теплоносителя в системе отопления. В итоге новогодняя ночь прошла без сбоев.