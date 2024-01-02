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Власти Москвы сообщили о начале акции «Ёлочный круговорот»

В Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» начали работу 600 пунктов приёма новогодних деревьев.

Власти Москвы сообщили о начале акции «Ёлочный круговорот»
© РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Жители города могут сдать на переработку отслужившие срок после новогодних праздников ели, сосны и пихты.

Пункты приёма будут открыты до 25 февраля.

Деревья можно сдать на утилизацию бесплатно.

Ранее «Радио 1» сообщало, что музеи и театры Московской области подготовили новогодние мероприятия для держателей Пушкинской карты.

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