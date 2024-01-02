Собянин: В Москве за 2023 год реализованы амбициозные проекты

В Москве реализованы амбициозные проекты за 2023 год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва развивается динамически – за прошедший год реализованы по-настоящему амбициозные проекты. В экстремальных условиях последних лет их воплощение в жизнь казалось невозможным. Но мы справились благодаря трудолюбию и талантам москвичей, их оптимизму и вере в успех», – написал он.

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Мэр отметил, что 2023 год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры. Запущено движение по всей Большой кольцевой линии и два диаметра наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4. Открыт финишный участок Люблинско-Дмитровской линии. Метро пришло в аэропорт Внуково. Обновлен Южный речной вокзал и запущены два регулярных маршрута речных электросудов. Для автомобилистов открыто движение по Московскому скоростному диаметру в пределах МКАД.

Собянин рассказал, что особое внимание уделили развитию системы здравоохранения. Внедрен новый стандарт экстренной помощи – начали прием пациентов четыре флагманских центра: в ГКБ имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №15 имени Филатова и в ГКБ имени Боткина. Полным ходом идет масштабная программа обновления амбулаторного звена – завершен первый этап, в который вошло 200 поликлиник. Открыты два значимых медицинских объекта: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова и самая крупная и современная в России Инфекционная клиническая больница №1. Мэр добавил, что также запущена огромная работа по созданию кинокластера мирового уровня. Открылись первые съемочные площадки кинопарка Москино, строятся две студийные площадки – на Киностудии имени Горького и МЕТМАШе.

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что БКЛ – крупнейший проект метростроения. В ее состав входят 70 км путей и 31 станция. Новое сердце столицы объединяет все радиальные линии метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо в общую транспортную систему.

Развиваются и радиальные направления. В сентябре с разницей в один день заработало пять станций метро. Солнцевскую линию продлили до «Пыхтина» и «Аэропорта Внуково». Впервые в России метро пришло в воздушную гавань. Например, на дорогу от «Делового центра» до аэропорта теперь понадобится всего 40 минут. Сэкономить время могут и те, кто живет и работает в районе Внуково, поселениях Внуковском, Марушкинском, Филимонковском. А Люблинско-Дмитровская линия стала почти в два раза длиннее с 2011 года – в сентябре 2023-го на ней открыли станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Они улучшили транспортное обеспечение более 500 тыс. жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а еще города Долгопрудного Московской области. В общей сложности в 2023 году открылись 14 новых станций метро. Ушедший год подарил жителям еще два Московских центральных диаметра – линии наземного метро. В августе открыли МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Благодаря ему свыше 3 млн человек, проживающих более чем в 20 районах Москвы, Зеленограде, Химках, Раменском, Люберцах и Жуковском, добираются до мест назначения быстрее. А МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», который был запущен в сентябре, получил звание самого протяженного диаметра (его длина составляет 86 км). Он объединил Калужское и Нижегородское направления, а также связал семь центральных железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Также 2023 год стал годом возрождения речного транспорта в столице. В апреле открыл свои двери обновленный Южный речной вокзал. Как и Северный в 2020 году, он был полностью реконструирован. Воссозданы скульптуры, символизирующие пять морей, с которыми связан город. Акватория очищена, благоустроена набережная. В июне на Москве-реке запустили первый регулярный маршрут речных электросудов – от Киевского вокзала до причала Сердце Столицы в районе Шелепихинской набережной. В сентябре появился второй – от ЗИЛа до Печатников. Суда, обслуживающие направления, уникальны – это первый в мире круглогодичный водный транспорт полностью на электрическом ходу. На реке разместили 12 плавучих причалов. Часть из них с функцией зарядки флота при посадке и высадке пассажиров. Инновационное решение не имеет аналогов в мире. Даже сейчас, в сезон снегов и льдов, электросуда продолжают курсировать по реке.

Для автомобилистов в прошлом году запустили движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Основной участок длиной 40 км от Бусиновской развязки до Косинской эстакады стал доступен водителям в 2022-м. В сентябре прошлого года он был состыкован с федеральной трассой М12 «Восток», открыли южное направление магистрали от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе. Сегодня МСД – самый протяженный в стране скоростной диаметр, его длина по прямой составляет 68 км, а с учетом съездов – 219. Трасса проходит с севера на юг (от магистрали М11 «Нева» на Санкт-Петербург до М2 «Крым» и М12 «Восток»). Всего за 2023-й построили более 100 км дорог.

Как уточняется, главное достижение в сфере здравоохранения в ушедшем году – внедрение нового стандарта экстренной помощи. В 2023-м начали прием пациентов четыре флагманских центра: в январе – в городской клинической больнице (ГКБ) имени Вересаева, в марте – в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, в сентябре – в ГКБ №15 имени Филатова, в декабре – в ГКБ имени Боткина. Это полноценные больницы с приемными отделениями, операционными (в том числе гибридными), реанимацией и оснащенные передовым оборудованием. Пациенты проводят здесь не более 24 часов. Затем их направляют в профильные отделения на амбулаторное долечивание или выписывают домой. При распределении потока людей во флагманах используют цифровой помощник врача «Триаж». В зависимости от того, насколько срочная требуется помощь, пациентов направляют в красную, желтую или зеленую зону. В новых центрах все обследования проводят у койки больного. Именно так действует принцип «врач к пациенту».

Еще один знаковый для столицы проект – масштабная программа обновления амбулаторного звена. В сентябре завершили первый этап, в который вошло 200 поликлиник. Программа стартовала в 2020 году. В открывшихся после капитального ремонта поликлиниках оказывают помощь по новому московскому стандарту, в них установлено высокотехнологичное оборудование и внедрены цифровые сервисы. Стало больше врачей самых востребованных специальностей. Здания зонированы таким образом, чтобы перемещаться было комфортно и пациентам, и персоналу. В рамках второго, заключительного этапа модернизируют еще 140 поликлиник. Планируется, что до конца 2025 года амбулаторный фонд Москвы полностью обновится. В 2023 году открыли два значимых медицинских объекта. В конце августа начал принимать пациентов лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова – одного из ключевых онкологических стационаров города. В нем занимаются диагностикой заболеваний, лучевой терапией, проводят операции (среди них и малоинвазивные), а при необходимости предлагают пожизненное диспансерное наблюдение. После открытия комплекса МКНЦ имени Логинова формирование нового каркаса онкологической помощи вышло на финишную прямую.

Кроме этого, в декабре заработала самая крупная и современная в России инфекционная клиническая больница №1. Три корпуса расположились более чем на 100 тыс. кв. м. В них обустроены 546 мельцеровских боксов (обособленных палат со спальной зоной, санузлом, ванной и отдельным входом), центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром, мощный реанимационный блок, профильные кафедры медвузов, а также акушерский блок с отделением неонатологии. Аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентген-установки позволяют проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний.