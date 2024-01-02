Почти 1,6 млн человек получили карту москвича в 2023 году

В 2023 году почти 1,6 млн человек получили карту москвича, в общей сложности ее держателями являются почти 5 млн горожан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Карта москвича – одна из самых функциональных социальных карт в мире. Она предоставляет жителям доступ к целой экосистеме городских услуг. Например, среди самых популярных – использование карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования и единого читательского билета в столичных библиотеках, а также для проезда в городском транспорте и получения скидок на товары и услуги партнерской сети», – говорится в сообщении со ссылкой на департамент информационных технологий Москвы.

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Отмечается, что чаще всего карту москвича используют для бесплатного и льготного проезда в городском транспорте и пригородных поездах. Кроме того, с ее помощью можно получать скидки более чем у 9,5 тыс. партнеров программы лояльности. Карта москвича доступна 19 категориям горожан. Согласно исследованию аналитиков департамента информационных технологий, в Москве список льготных категорий, представители которых могут получить социальную карту, один из самых длинных в мире. В этом году самое большое количество карт москвича – более миллиона экземпляров – выпустили для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и представителей других льготных категорий. Студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры получили свыше 220 тыс. карт, а учащиеся школ и колледжей, а также дети старше семи лет, которые обучаются в дошкольных образовательных учреждениях, – около 175 тыс. Карта москвича – один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и предоставляет им персональный доступ к городской инфраструктуре. Ее могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и другие категории горожан.