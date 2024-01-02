Почти 1,6 млн человек получили карту москвича в 2023 году
В 2023 году почти 1,6 млн человек получили карту москвича, в общей сложности ее держателями являются почти 5 млн горожан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Карта москвича – одна из самых функциональных социальных карт в мире. Она предоставляет жителям доступ к целой экосистеме городских услуг. Например, среди самых популярных – использование карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования и единого читательского билета в столичных библиотеках, а также для проезда в городском транспорте и получения скидок на товары и услуги партнерской сети», – говорится в сообщении со ссылкой на департамент информационных технологий Москвы.
Отмечается, что чаще всего карту москвича используют для бесплатного и льготного проезда в городском транспорте и пригородных поездах. Кроме того, с ее помощью можно получать скидки более чем у 9,5 тыс. партнеров программы лояльности. Карта москвича доступна 19 категориям горожан. Согласно исследованию аналитиков департамента информационных технологий, в Москве список льготных категорий, представители которых могут получить социальную карту, один из самых длинных в мире. В этом году самое большое количество карт москвича – более миллиона экземпляров – выпустили для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и представителей других льготных категорий. Студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры получили свыше 220 тыс. карт, а учащиеся школ и колледжей, а также дети старше семи лет, которые обучаются в дошкольных образовательных учреждениях, – около 175 тыс. Карта москвича – один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и предоставляет им персональный доступ к городской инфраструктуре. Ее могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и другие категории горожан.
Как уточняется, что с декабря 2022 года услуга по оформлению карты москвича полностью переведена в онлайн-формат. Благодаря этому жители столицы могут подать заявления в удобное время и с любого устройства. Карта москвича изготавливается в течение 30 дней с момента подачи заявления. Уведомление о ее готовности приходит в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. Дошкольники старше семи лет, учащиеся московских школ и колледжей могут забрать готовую карту в учебном заведении. Учащиеся частных школ и представители других льготных категорий – в центрах госуслуг «Мои документы». Проверить статус изготовления карты москвича и возможность получения временного единого социального билета можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка статуса изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55. Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».